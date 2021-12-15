На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в среду у берегов Филиппин. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 45 км к северо-востоку от провинции Северный Суригао с населением более 442,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Специалисты не исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. В результате спустя четыре минуты уже в 70 км от провинции Северный Суригао произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,6. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.