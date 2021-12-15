Защита Игоря Данченко просит суд США перенести разбирательство на сентябрь 2022 года

АЛЕКСАНДРИЯ /штат Вирджиния/, 15 декабря. /ТАСС/. Адвокат россиянина Игоря Данченко, которого власти США обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), касавшихся утверждений о связях с Россией Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом, в среду попросил суд перенести разбирательство на более поздний срок.

Суд присяжных по делу Данченко в настоящий момент назначен на 18 апреля 2022 года. Однако адвокат россиянина Стюарт Сирс в среду на заседании о статусе дела попросил отложить разбирательство до сентября, чтобы у стороны защиты было больше времени на подготовку к нему.

Судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Энтони Тренга в ответ заявил, что рассмотрит просьбу адвоката на следующем заседании о статусе дела, которое назначено на 12 января 2022 года.