В Петербурге педофил стал учителем, подделав справку об отсутствии судимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Петербургский учитель биологии, арестованный 10 декабря по обвинению в развращении подростков, устроился на работу в школу, предоставив поддельную справку об отсутствии судимости. По выявленному факту подлога возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Установлено, что в ГБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка Московского района к осуществлению педагогической деятельности допущено лицо, имеющее судимость в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности. В ходе прокурорской проверки вскрылось, что учитель при трудоустройстве представил в образовательное учреждение поддельную справку об отсутствии судимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы проверки прокурор направил в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"). В пресс-службе Московского района ТАСС сообщили, что на последнее место работы обвиняемый учитель устроился в 2018 году, тогда он и предоставил справку о том, что не был судим.

Мужчина был задержан неделю назад. Сотрудники уголовного розыска установили, что 5 октября и 9 ноября с 16 до 18 часов он совершал развратные действия в отношении двух подростков в школьном кабинете биологии. Учитель признал вину и раскаялся в содеянном, 10 декабря его заключили под стражу на два месяца. Следователи отмечали, что проверяют сведения об аналогичных преступлениях мужчины в прошлом. О том, что он привлекался к уголовной ответственности по 135-й статье в 2008 году и получил условное наказание в виде двух лет лишения свободы, писали городские СМИ.

В пресс-службе Московского района ТАСС сообщили, что меры по отстранению мужчины от работы будут приняты в соответствии с трудовым законодательством. В день задержания педагог взял в школе отпуск за свой счет.