Экс-полицейского в Брянской области осудили на 4,5 года за мошенничество

ТАСС, 15 декабря. Суд в Брянской области признал виновным в мошенничестве бывшего сотрудника полиции, участвовавшего в незаконном получении компенсаций на сумму 11,8 млн рублей, за утрату имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экс-полицейский признан виновным в совершении мошенничества при получении государственных выплат группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Установлено, что с марта 2014 года по апрель 2015-го он, работая в должности участкового уполномоченного полиции, оказывал помощь собственниками пяти домов в Климовском районе Брянской области в получении выплат за утраченное из-за аварии на Чернобыльской АЭС имущество. Данные граждане не имели права на получение компенсации. "Оказав им помощь в оформлении необходимых документов, незаконно получил государственные выплаты в общей сумме 11 859 000 рублей, причинив бюджету имущественный ущерб", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ходе расследования мужчина возместил часть ущерба в сумме 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года в отношении сотрудника полиции в Брянской области возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Он подозревался в получении более 2,5 млн рублей за помощь в незаконном оформлении компенсационных выплат.

Как рассказали ТАСС в среду в пресс-службе регионального следственного управления, в ходе расследования уголовного дела были выявлены несколько эпизодов мошенничества, в связи с этим сумма причиненного государству ущерба была пересмотрена и увеличилась до 11,8 млн рублей.