Омбудсмен сообщила о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Москве

МОСКВА, 15 декабря./ТАСС/. Жизни и здоровью пятилетнего ребенка, который выпал из окна третьего этажа частного детского сада в Москве, ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице, им занимаются врачи, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее сообщалось, что из окна третьего этажа жилого дома на Донбасской улице выпал 5-летний ребенок. Мальчик госпитализирован. В квартире находится частный детский садик. Кроме пострадавшего ребенка, в квартире было еще пять детей. На данный момент возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

"Ребенок серьезно пострадал, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Им занимаются врачи. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Я думаю, что следствие разберется и даст правовую оценку действиям руководителей ИП и воспитателя, который находился с детьми, - сказала Ярославская.

Она добавила, что стоит задуматься об обеспечении безопасности в мини детских садах, которые находятся на базе жилых квартир. Также родителям надо задуматься, кому они доверяют своих детей.

"Я думаю, что нам надо озадачиться - всем сотрудникам органов и мне, как уполномоченной, - сколько всего таких детских садов находится на территории города. Это важно, потому что лицензировать эти мини детские сады по закону не надо, так как они оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми. И таким образом все остается на совести коммерсантов", - сказала Ярославская.