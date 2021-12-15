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Паром под Астраханью отнесло вниз по течению из-за обрыва троса

На его борту находятся шесть автомобилей

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Нарушение функционирования паромной переправы под Астраханью привело к выводу из строя буксира и обрыва направляющего троса, паром и баркас с шестью автомобилями отнесло вниз по течению и прибило к берегу, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"15 декабря в 18:32 мск в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступила информация о нарушении функционирования паромной переправы, в результате выхода из строя буксира и обрыва направляющего троса, находящегося в Икрянинском районе, село Трудфронт, река Бахтемир. Во время дрейфа паром и баркас отнесло вниз по течению на 1,5 км (ориентировочно) и прибило к берегу. На пароме находится шесть автомобилей, количество людей уточняется", - говорится сообщении.

Организовано взаимодействие с морским спасательным координационным центром и администрацией Икрянинского района. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в настоящий момент с места ЧП проходит эвакуация 10 человек, из которых 6 уже эвакуированы, а также транспортных средств, унесенных вниз по течению.

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РоссияАстраханская область
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