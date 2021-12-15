Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу топ-менеджера "Траста" Хабарова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Слащев.

"По моей информации, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу Хабарова и вернула материалы его дела обратно в СК, который и занимался расследованием по этому делу", - сказал защитник, отметив, что более детальной информацией пока не обладает.

Хабаров был арестован в октябре 2020 года. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября 2020 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест. Он обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Вину он не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.