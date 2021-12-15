Число пострадавших после разгерметизации газового баллона в ХМАО возросло до 11

ТАСС, 15 декабря. Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после разгерметизации газового баллона в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Двое находятся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

"За медицинской помощью обратились 11 пострадавших. Восемь госпитализированы с ожогами разной степени, 1 пациент в крайне тяжелом состоянии, 1 в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, на станции техобслуживания произошла разгерметизация находившегося в кузове автомобиля газового оборудования.

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту случившегося.