Неизвестный сообщил о "минировании" самолета в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" самолета рейса Москва - Волгоград поступило в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейса Москва - Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация людей не проводится. Аэропорт работает в штатном режиме. Согласно табло аэропорта, самолет должен вылететь в 22:45 мск.

Накануне неизвестный сообщал о "минировании" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево. Информация оказалась ложной.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".