Фигуранту дела о диверсии в Крыму предъявили окончательное обвинение

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Заместителю председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариману Джелялову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В пятницу Нариману предъявили окончательное обвинение. По сравнению с предыдущим обвинением, которое включало в себя пункты участия в совершении диверсии в составе организованной группы, незаконного оборота взрывных устройств, в составе организованной группы и контрабанды взрывных устройств, в составе организованной группы, новое обвинение сильно не изменилось", - написал Полозов.

По его словам, Джелялову инкриминируют п. "а", "б" ч. 2 ст. 281, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, также ему вменяется ущерб предприятию "Крымгазсети" в размере 105 237 рублей. Вину Джелялов не признает, уточнил Полозов.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.