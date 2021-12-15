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Информация о минировании самолета в аэропорту Шереметьево оказалась ложной

Эвакуация людей в аэропорту не проводилась

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании самолета рейсом Москва - Волгоград в аэропорту Шереметьево оказалось ложным. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета, в связи с этим были усилены меры безопасности. "В ходе проверки самолета Airbus A320 в Волгоград взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены, информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация людей в аэропорту не проводилась. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

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