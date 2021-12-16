На МКАД произошло ДТП с двумя "Газелями" и фурой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фура влетела в две стоящие "Газели" на МКАД в Москве, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 23:10 мск. Водитель одной "Газели" буксировал другую. По предварительным данным, в районе 31-го км внешней стороны московской кольцевой водители остановились, чтобы проверить сцепку буксировочного троса. "В этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель фуры. От полученных травм один водитель "Газели" погиб на месте, второй с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение", - сказали в пресс-службе, добавив, что в момент столкновения они находились между своими машинами.

В ГИБДД добавили, что в районе происшествия движение автотранспорта сильно затруднено, проехать можно только по двум полосам. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.