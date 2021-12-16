Жителя Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за призыв к насилию над полицейскими и приставами

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал на 10 тыс. рублей местного жителя за призывы к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по 20.3.1 КоАП РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности к социальной группе, совершенные публично в интернете"). Решением Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в распространенном релизе.

Житель Комсомольска-на-Амуре со своего аккаунта в одной из соцсетей разместил к публикации комментарии с негативной оценкой деятельности правоохранительных органов. Лингвистическое исследование показало, что комментарии унижают достоинство представителей сотрудников правоохранительных органов, при этом высказывания также направлены на возбуждение ненависти и совершение насильственных действий в отношении сотрудников полиции и судебных приставов, отметили в прокуратуре по итогам проверки.