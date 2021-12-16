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В Челябинской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Три человека погибли

ТАСС, 16 декабря. Три человека стали жертвами пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа Челябинской области, еще один человек получил травмы. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По прибытии первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один", - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. В ликвидации огня было задействовано 28 человек. Причины ЧП устанавливаются.

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РоссияЧелябинская область
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