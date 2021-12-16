Суд продлил арест подозреваемому в причинении смертельных травм министру в Приамурье

Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей Шкарина А. С. на один месяц, то есть до 19 января 2022 года", - сказали в пресс-службе.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил различные травмы, в том числе головы. Он был госпитализирован, но 24 июля умер. По подозрению в причинении смерти потерпевшему был задержан 39-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").