В Австралии двое детей погибли после падения с надувного батута

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Двое детей погибли, еще несколько получили тяжелые травмы после падения с надувного батута в одной из школ австралийского штата Тасмания. Об этом в четверг сообщили в полицейском управлении региона.

По данным стражей порядка, инцидент произошел во время традиционного пикника, завершающего учебный год, в школе Хиллкрест, расположенной в городе Девонпорт на северо-западе штата. Надувной батут, на котором находились несколько учеников начальных классов, был поднят ветром в воздух, и дети упали с него. "Несколько детей упали с высоты около 10 метров, часть из них получили медицинскую помощь на месте, другие были госпитализированы <...> в критическом состоянии", - указано в заявлении полиции.

Комиссар полиции штата Дебби Вильямс сообщила, что "двое детей погибли в результате инцидента в начальной школе Хиллкрест". "Это трагическое событие", - сказала она, добавив, что подробные данные о погибших и пострадавших не будут разглашены в соответствии с местным законодательством о защите конфиденциальности.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал инцидент в тасманийской школе "немыслимой и душераздирающей трагедией". "Когда веселый праздник маленьких детей оборачивается такой ужасной трагедией, это просто разбивает сердце", - сказал он.