В Амурской области энергетики пожаловались в полицию на черных лесорубов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Дальневосточной распределительной сетевой компании" обратились в полицию из-за действий черных лесорубов, которые при незаконной вырубке деревьев повреждают линии электропередачи. В результате их деятельности за три недели зафиксировано три случая отключения электроснабжения в селах региона, сообщила в четверг пресс-служба "ДРСК".

"Амурские электрические сети (филиал АО "ДРСК") оперативно восстанавливали линии электропередачи, поврежденные при незаконной вырубке леса. За последние три недели произошли три случая отключения электроснабжения потребителей в Амурской области из-за "черных" лесорубов. Информация передана в полицию для поиска виновных лиц", - говорится в сообщении.

Один из последних случаев произошел в понедельник - без электроснабжения остались 16 сел Свободненского района. Причиной отключений стало спиленное дерево, которое упало на провода. Бригада специалистов, работавшая на месте, проверила провод, изоляцию и восстановила работу линии электропередачи.