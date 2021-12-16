На севере Красноярского края завершились поиски пропавших троих мужчин из-за морозов

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Поиски троих мужчин из числа пропавших к конце ноября в Туруханском районе на севере Красноярского края шестерых человек завершены из-за морозов. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Из-за низких температур в районе работы завершены", - сообщили в МЧС.

В конце ноября четверо рыбаков на снегоходах пропали неподалеку от Игарки. На их поиски отправились семеро знакомых, но двое из них провалились под лед. 7 декабря в Енисее обнаружены и извлечены тела троих рыбаков.

К поискам пропавших были привлечены водолазы. Также на дне Енисея было обнаружено четыре снегохода.

На текущей неделе в районе Игарки установились морозы в 30 и более градусов ниже нуля.