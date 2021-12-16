{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инцидент со взрывным устройством на авиабазе в США разрешился

Никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Командование авиабазы ВВС США Хомстед, расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида), отменило тревогу, которая была объявлена из-за происшествия со взрывным устройством. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба базы в Twitter.

"После ремонта поврежденного боеприпаса был дан отбой. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее в среду персоналу была дана команда покинуть базу, местных жителей призвали не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах. По данным местного отделения телеканала CBS, причиной происшествия стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону.

Теги
США
В Иркутской области возбудили дела из-за контрабанды лесоматериалов в Китай
Подозреваются двое мужчин и женщина
Читать полностью