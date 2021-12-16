Суд на Урале отклонил апелляцию об УДО фотографа Лошагина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Чкаловского районного суда, который не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, убившего жену в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга <...> оставить без изменения", - сказал судья.

В декабре 2020 года и в августе 2021-го Чкаловский районный суд удовлетворял ходатайство Лошагина, заменив ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Однако оба раза областной суд отменял это решение, удовлетворив апелляцию прокурора. Последний раз это было сделано в сентябре 2021 года, после чего в октябре Чкаловский районный суд отказал осужденному в УДО.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе. По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, но летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок наказания до девяти лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.