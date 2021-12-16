В Приангарье выявили группу "черных лесорубов"

ТАСС, 16 декабря. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества черных лесорубов. Специалисты оценили ущерб лесному фонду более чем в 30 млн рублей. Об этом в четверг сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников, которые заготавливали древесину. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 30 млн рублей. По факту деятельности черных лесорубов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - сообщила Волк.

Преступая группа действовала в Качугском районе. Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и продавали ее по рыночной стоимости.

Чтобы зафиксировать противоправные действия, полицейские в составе следственно-оперативной группы неоднократно на технике повышенной проходимости выезжали по бездорожью в труднодоступные таежные участки местности. Помощь следствию оказывали местные жители, благодаря которым сформирована значительная свидетельская база. Во время следственных действий по адресам проживания фигурантов изъято 14 транспортных средств, а также бухгалтерские документы, цифровые носители информации и другие предметы.