В Красноярске по факту побоев в детском саду возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником (ч. 1 ст. 156 УК РФ) в детском саду № 315 в Красноярске. Воспитательницу образовательного учреждения подозревают в том, что она била детей, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеосюжет, в котором инициативная группа родителей рассказывает о том, что воспитатель МБДОУ "Детский сад № 315" города Красноярска ненадлежащим образом обращается с воспитанниками одной из групп, применяя к детям физическую силу. Сообщается о том, что воспитатель причиняла детям побои, закрывала в туалете", - сообщили в ведомстве, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В рамках предварительного расследования установлено, что с июля по декабрь 2021 года воспитательница била детей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.