На Алтае один человек погиб в ДТП со снегоуборочной техникой

БАРНАУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и снегоуборочный трактор столкнулись вблизи села Прудское в Алтайском крае, в результате чего один человек погиб и еще четверо травмированы. Среди пострадавших трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону в четверг.

"Около 09:50 (05:50 мск) на 48-м км автодороги А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан вблизи села Прудское произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Барнаула в Павловск, допустил съезд на правую обочину дороги, где столкнулся со снегоуборочной техникой - трактором К-700, который стоял на обочине в попутном направлении", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля, женщина и трое детей, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства аварии.