В Саратове задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где находились няня и ребенок

ТАСС, 16 декабря. Подозреваемый в поджоге двери квартиры в Саратове, где находились няня с ребенком, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области.

"В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области установлена причастность к совершению противоправного деяния конкретного лица. Задержание подозреваемого происходило при силовой поддержке СОБРа Росгвардии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал ТАСС, 5 июня неизвестный поджег входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичной, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с няней. Из загоревшейся после этого квартиры женщину с ребенком спасли прибывшие на место пожарные.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом"). Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.