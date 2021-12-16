Руководитель фирмы в Калмыкии получил условный срок за неуплату налогов на 72 млн рублей

ЭЛИСТА, 16 декабря. /ТАСС/. Руководитель ООО "Автоспецсервис" признан судом в Калмыкии виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 72 млн рублей и получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что гендиректор одной из коммерческих организаций, аффилированных с компанией "Евросибойл", которая специализируется в Калмыкии на добыче нефти и попутного газа и находится в стадии банкротства, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 72 млн рублей.

"Руководитель ООО "Автоспецсервис" признан судом виновным по п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Элистинским городским судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в организациях и учреждениях", - говорится в сообщении с уточнением, что в судебном заседании подсудимый вину не признал.

Судом установлено, что руководитель предприятия с другими лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сократил расходы фирмы по уплате налоговых платежей для извлечения большей прибыли от деятельности организации. Для этого был создан фиктивный документооборот со взаимозависимыми предприятиями. Таким образом, в налоговую декларацию были включены заведомо ложные сведения, добавили в пресс-службе ведомства.