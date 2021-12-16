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Число отравившихся в Тувинском кадетском корпусе детей выросло до 116

По словам главы региона Владислава Ховалыга, все пострадавшие идут на поправку

ТАСС, 16 декабря. Число детей, отравившихся в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", увеличилось до 116. Об этом в четверг на своей странице во "ВКонтакте" написал глава региона Владислав Ховалыг.

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"Число отравившихся в школе-интернате детей увеличилось - на сегодня их 116. К счастью, "тяжелых" нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести. Тридцать ребятишек уже пошли на выздоровление. Все дети круглосуточно находятся под медицинским контролем", - написал Ховалыг.

По его словам, выясняется, что причина ЧП - преступная халатность взрослых. У работников ИП, которые поставляют питание для школы, подозревают стафилококк. "Требую проверить, как они проходили медосмотр. Я уже не говорю о нарушениях гигиены в самой столовой. Контроль был слабым", - сообщил он.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Сообщалось, что всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса. В среду число госпитализированных выросло до 103. Следователи полиции возбудили уголовное дело после массового отравления по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

По данным Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

Образовательное учреждение закрыто на карантин. Учебный процесс не остановлен, его выстраивают в дистанционном режиме.

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