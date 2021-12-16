Женщине, сбившей в Челябинской области ехавших на мопеде детей, смягчили наказание

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг смягчил наказание местной жительнице, осужденной в октябре на шесть лет колонии за ДТП, в результате которого погиб ребенок и еще два человека получили травмы. Срок наказания снижен до пяти лет и девяти месяцев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

В октябре со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Челябинской области сообщалось, что приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, также с нее взыскано более 1,5 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.

"В апелляционной жалобе адвокат осужденной просил применить отсрочку исполнения приговора в связи с наличием у его подзащитной несовершеннолетних детей и состояния беременности на момент вынесения судебного акта, а также уменьшить размер компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции снизил срок основного наказания в виде лишения свободы до пяти лет и девяти месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также изменен срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, до двух лет и семи месяцев", - сказали в пресс-службе.

3 октября 2020 года на дороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, наехала на мопед, на котором ехали дети 10, 11 и трех лет. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб. 11-летний и трехлетний мальчики с переломами и ушибами были доставлены в больницу, женщина после совершения ДТП скрылась.