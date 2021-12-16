Незаконные рыбацкие сети стали причиной поломки парома под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Незаконные рыбацкие сети стали причиной поломки на паромной переправе "Трудфронт" на реке Бахтемир под Астраханью, в результате которой паром и баркас с автомобилями отнесло вниз по течению. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГКУ АО "Астраханьавтодор".

Ранее сообщалось, что 15 декабря нарушение функционирования паромной переправы под Астраханью привело к выводу из строя буксира и обрыва направляющего троса, паром и баркас с автомобилями на борту отнесло вниз по течению и прибило к берегу. По уточненной информации пресс-службы, данная паромная переправа не является канатной и работает без троса, что привело ее к сносу вниз по течению, в момент аварии на переправе находилось четыре автомобиля.

"15 декабря в 19:30 у теплохода "Ленинец", буксировавшего несамоходный паром, заблокировало винт. В результате оказания помощи буксирным теплоходом "Михайлов" несамоходный паром "Паром 002" и теплохода "Ленинец" в 20:30 были пришвартованы у причала, что позволило пользователям переправы, находящихся на пароме, совершить съезд на берег. В процессе обследования буксира выяснилось, что причиной остановки паромной переправы стало наматывание рыбацких сетей на винт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время подрядная организация ведет работы по подъему кормовой части теплохода "Ленинец" и освобождению винта от рыбацких сетей. По данным пресс-службы, с 1 декабря на период зимней навигации наведен наплавной мост "Жилпоселок", который обеспечивает альтернативный объезд для жителей села Трудфронт и Ямное.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в связи с происшествием на паромной переправе в Астраханской области, сообщается на сайте ведомства. Проведение проверки поручено Астраханской транспортной прокуратуре, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.