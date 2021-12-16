В Москве перекрыли крупный канал сбыта поддельных денег

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли к Москве деятельность группировки, участники которой подозреваются в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, только в одном из банков злоумышленники передали сотрудникам поддельные €50 тыс.

"Оперативники установили, что злоумышленники организовали канал сбыта фальшивых купюр на территории столицы. Только в одном из банков под видом операций по обмену валюты они передали работникам кредитного учреждения €50 тыс. с признаками подделки. Проведенное исследование подтвердило, что эти купюры изготовлены комбинированным способом и являются поддельными", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 186 УК РФ). Фигуранты могут быть причастны к реализации в Москве фальшивых евро, долларов, а также рублей. Правоохранители на территории Московского региона провели девять обысков, в ходе которых изъяты печати организаций, свыше миллиона рублей, черновые записи, банковские карты, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. "В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и арестованы", - уточнила представитель ведомства.