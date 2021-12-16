В Удмуртии полицейские изъяли около 30 кг наркотиков у членов ОПГ

ТАСС, 16 декабря. Полицейские в Удмуртии предотвратили деятельность межрегиональной преступной группы, изъяв около 30 кг наркотических веществ. Об этом сообщается в четверг на сайте республиканского МВД.

"Следствием установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконный сбыт синтетических наркотических средств бесконтактным способом через интернет-магазин на территории различных регионов", - говорится в сообщении.

Так, один из обвиняемых выполнял роль межрегионального курьера, другой - закладчика. 26-летнего закладчика сотрудники полиции задержали на автозаправочной станции на выезде из Ижевска. При его личном досмотре полицейские обнаружили 100 граммов синтетического наркотического средства.

Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали 34-летнего наркокурьера около своего дома в Ижевске. В обшивке его автомобиля оперативники обнаружили 10 пакетов с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой почти 10 кг.

После этого в ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские обнаружили более 10 тайников в Удмуртии, Пермском крае, Свердловской и Ленинградской областях. В общей сложности было изъято 20 кг синтетических наркотиков. В результате было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.