Жительницу Пермского края осудили за убийство новорожденной внучки

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы 59-летнюю жительницу Чернушинского района. Она приняла роды у своей дочери, а затем влила ребенку в рот уксусную кислоту. Об этом сообщается в четверг на сайте краевой прокуратуры.

"Установлено, что в декабре 2020 года виновная в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери и, не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, влила ребенку в рот уксусную кислоту, что повлекло ее смерть", - говорится в сообщении ведомства.

В результате женщину признали виновной в убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Суд приговорил обвиняемую к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.