В Ленобласти возбудили дело о халатности из-за невключения деревни в программу газификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Деревня Малая Ивановка в Гатчинском районе Ленинградской области оказалась не включена в программу газификации на ближайшие пять лет, несмотря на поданную муниципалитетом заявку. По факту бездействия органов власти возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

"Была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту длительного непринятия мер со стороны органов местного самоуправления и органов государственной власти Ленинградской области к организации газоснабжения в населенном пункте", - сказано в сообщении.

Проверка была организована после того, как на прием в органы пришел житель Малой Ивановки, отец одного из бывших сотрудников СК, погибшего в 2009 году. Он рассказал, что деревня до сих не газифицирована. Оказалось, что даже после того как в 2020 году администрация поселка Тайцы (деревня входит в состав городского поселения) подала заявку на газификацию, никаких мер к реализации этой заявки органы власти не предприняли. В программу газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 год населенный пункт оказался не включен.

Следствие допрашивает жителей деревни, местных чиновников и представителей комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти. Специалисты изымают и изучают нормативно-техническую и служебную документацию. Расследование продолжается.