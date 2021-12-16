Сотрудницу банка в Мурманской области осудили за хищение 4,5 млн рублей

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Полярнозоринский районный суд Мурманской области вынес приговор менеджеру по продажам офиса "Сбербанка" за мошенничество со средствами клиентов. Ущерб от ее действий оценен в 4,5 млн рублей, говорится в четверг в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по области.

"Полярнозоринским районным судом Мурманской области фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступлений с использованием служебного положения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Преступнице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима и возмещением ущерба, причиненного потерпевшим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, менеджер офиса "Сбербанка", расположенного в городе Полярные Зори, в результате мошеннических действий похитила средства банка и его клиентов при обслуживании денежных вкладов, оформлении кредитных продуктов и их страхования.