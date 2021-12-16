Ректора и сотрудника вуза в Смоленске задержали по делу о хищении более 1,5 млн рублей

ТАСС, 16 декабря. Следователи задержали ректора одного из вузов в Смоленске и директора структурного подразделения по делу о хищении более 1,5 млн рублей из средств учебного заведения. Им предъявлено обвинение в присвоении и растрате денежных средств, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемые были задержаны. <…> Ректору и его подчиненному предъявлены обвинения в совершении присвоения и растраты денежных средств образовательного учреждения. В настоящее время следователи проводят допросы обвиняемых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент решается вопрос об избрании фигурантам дела мер пресечения в виде заключения под стражу. Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора и сотрудника вуза в Смоленске по факту хищения денежных средств учебного заведения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2020 года по июнь 2021-го они похитили более 1,5 млн рублей. Из них около 800 тыс. рублей были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. Также на счета этой фирмы перечислялись 600 тыс. рублей сверх ранее заключенного госконтракта, на эти деньги в дальнейшем было приобретено сантехническое оборудование для установки в доме ректора. Еще 150 тыс. рублей, по данным следствия, были растрачены путем необоснованной выплаты премии работникам за выполненный монтаж систем водоподготовки в загородном доме ректора.

О названии учебного заведения на данный момент не сообщается. По данным ряда местных СМИ, речь идет о Смоленском государственном университете спорта.