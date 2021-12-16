Суд в Туле отложил заседание по делу помогавших Навальному получать выписки с телефонов

ТУЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы на заседании в четверг отложил на 28 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении троих мужчин, которые помогали Алексею Навальному незаконно получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в секретариате суда.

"Сегодня состоялось заседание. По решению судьи рассмотрение материалов дела отложено на 28 декабря на 11:30", - сказали в суде.

Уголовное дело в отношении Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева поступило в производство Центрального районного суда Тулы. Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков"). Следствие считает, что подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан. Двое из фигурантов дела находятся под домашним арестом, еще один отбывает наказание по другому приговору суда.

По данным телеграм-канала Baza, подсудимые являлись сотрудниками частного детективного агентства, с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Отмечается, что в последующем они якобы продавали эти данные "клиентам" в даркнете, не зная, чьи биллинги им заказывают.