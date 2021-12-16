Гособвинитель попросил от 15 до 19 лет для фигурантов дела об аргентинском кокаине

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель в четверг попросил суд приговорить на сроки от 15 до 19 лет фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в РФ, которых коллегия присяжных ранее признала виновными, но заслуживающими снисхождения. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Юрош.

"Гособвинитель на основании вердикта коллегии присяжных попросил приговорить четверых фигурантов дела на сроки от 15 до 19 лет колонии", - сказал собеседник агентства.

Присяжные ранее вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Все фигуранты отвергали свою причастность к инкриминируемому преступлению.

В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. В ходе прений государственный обвинитель просил назначить Ковальчуку наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Худжамову - в виде лишения свободы сроком на 15 лет, Калмыкову - лишение свободы на 17 лет, Абянову - на 18 лет. Также гособвинитель попросил наложить на обвиняемых штрафы: на Ковальчука - 1,8 млн рублей, на Худжамова, Калмыкова, Абянова - по 1,5 млн рублей.