Хищение электроэнергии с помощью майнинговой фермы выявили в смоленском вузе

ТАСС, 16 декабря. Майнинговую ферму, незаконно подключенную к сетям вуза, обнаружили на территории Смоленского государственного университета спорта, ректор которого стал фигурантом дела о хищении денежных средств. Ущерб от организации фермы, нанесенный образовательному учреждению, составил более 5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

"В ходе проверки установлено, что на территории Смоленского государственного университета спорта организована и осуществляет деятельность майнинговая ферма, в результате деятельности которой, по предварительным данным, образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей в связи с незаконным подключением к электрическим сетям академии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратурой области организована проверка по факту осуществления деятельности майнинговой фермы на территории образовательного учреждения. По результатам ее проведения будут приняты меры реагирования.

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора и сотрудника вуза в Смоленске по факту хищения более 1,5 млн руб. из учебного заведения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области ТАСС подтвердили, что речь идет о Смоленском государственном университете спорта.