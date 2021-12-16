Суд забрал незаконно предоставленное сотруднику администрации курганского города жилье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Курганская прокуратура добилась аннулирования права собственности на жилье, незаконно предоставленное сотруднику администрации города Щучье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Прокуратура Щучанского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при предоставлении жилого помещения сотруднику городской администрации.

"<…> В связи с выявленными нарушениями порядка предоставления жилого помещения прокуратура района направила в Щучанский районный суд исковое заявление о признании договоров служебного найма жилого помещения, социального найма, бесплатной передачи жилого помещения в собственность гражданина недействительным, аннулировании записи о регистрации права собственности, а также о выселении из жилого помещения. В настоящее время исковое заявление рассмотрено, исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, женщина никогда на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не состояла. Кроме того, жилое помещение не имело соответствующего статуса.

Уточняется, что договор служебного найма жилого помещения был заключен с работником в апреле 2020 года, статус помещения был в последствие изменен. Гражданин использовал права на приватизацию.