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Энергетики вернули электричество в дома Благовещенска, ранее отключенные из-за аварии

Под отключение ранее попали 486 частных жилых дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили восстановительные работы и подключили к электричеству все частные и многоквартирные дома в Благовещенске, которые в четверг ночью из-за аварии на сетях были обесточены, сообщила пресс-служба "Амурских коммунальных систем".

"Электричество вернули всем. В 22:32 (16:32 мск) последнего потребителя запитали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Благовещенске произошло аварийное отключение фидера №15 подстанции "Сетевая". Под отключение попали 486 частных жилых дома и 10 многоквартирных домов - более 2 тыс. потребителей.

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