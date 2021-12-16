Энергетики вернули электричество в дома Благовещенска, ранее отключенные из-за аварии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили восстановительные работы и подключили к электричеству все частные и многоквартирные дома в Благовещенске, которые в четверг ночью из-за аварии на сетях были обесточены, сообщила пресс-служба "Амурских коммунальных систем".

"Электричество вернули всем. В 22:32 (16:32 мск) последнего потребителя запитали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Благовещенске произошло аварийное отключение фидера №15 подстанции "Сетевая". Под отключение попали 486 частных жилых дома и 10 многоквартирных домов - более 2 тыс. потребителей.