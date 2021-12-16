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СМИ: в Греции десятки авиарейсов задержали на 2,5 часа из-за сбоя системы радиолокации

По данным газеты Efimerida ton Syntakton, во время инцидента подрядная компания проводила работы в системе бесперебойного источника питания, по неустановленной причине загорелся кабель электропередачи

АФИНЫ, 16 декабря. /ТАСС/. Десятки авиарейсов были задержаны в четверг в Греции более чем на 2,5 часа из-за сбоя радиолокационной системы, которая контролирует все воздушное пространство страны. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton.

По ее сведениям, радиолокационная система Греции погрузилась в темноту на 90 минут, в результате чего десятки рейсов были задержаны более чем на 2,5 часа, а некоторые прилеты были отменены. Инцидент, произошедший в 11:42 (12:42 мск) и завершившийся в 13:12, вызвал большие неудобства для пассажиров, поскольку были рейсы, которые не были осуществлены из ряда пунктов назначения, или самолеты возвращались в города, откуда они вылетели, поскольку в этот период ни один греческий аэропорт не мог принимать воздушные суда.

"Причина внезапного краха системы, которая в настоящее время считается устаревшей (работники, которые ее эксплуатируют, часто жалуются на недостатки ее обслуживания), пока не известна. Однако есть информация, что во время инцидента проводились работы подрядной компанией в системе бесперебойного источника питания, и по неустановленной причине загорелся кабель электропередачи", - отмечает издание.

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