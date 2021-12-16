Бывшая и. о. начальника ИФНС по Йошкар-Оле осуждена на 5,5 года за покушение на взятку

ТАСС, 16 декабря. Суд приговорил бывшую исполняющую обязанности начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Йошкар-Оле к пяти с половиной годам лишения свободы с отсрочкой наказания за покушение на получение взятки в крупном размере. Об этом говорится в сообщении, размещенном следственного управления СК по Марий Эл.

"Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отсрочкой до исполнения ребенку 14 лет и штрафа в размере 5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как установил суд, исполнительный директор компании по оптовой торговле бытовыми товарами, решил дать взятку, чтобы уклониться от выездной налоговой проверки. В октябре 2020 года он нашел посредников, которые пообещали решить этот вопрос за 1,7 млн рублей. Они договорились с и. о. начальника ИФНС по Йошкар-Оле, чтобы компанию не включали в план проверок, взамен предложили ей взятку в 1 млн рублей. 27 ноября 2020 года при передаче 300 тыс. рублей все фигуранты дела были задержаны.

Кроме того, бывшая и. о. начальника инспекции признана виновной в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Посредники в даче взятки осуждены на четыре года условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 3 млн рублей. В отношении еще одной посредницы дело было рассмотрено в особом порядке, она осуждена на два года колонии общего режима.