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Полицейские задержали депутата Мосгордумы Митрохина на встрече с избирателями в столице

По его словам, правоохранители обвинили его в нарушении общественного порядка

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергея Митрохина в центре Москвы в ходе его встречи с избирателями. Об этом парламентарий рассказал ТАСС.

"Меня задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где я проводил встречу с избирателями. Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок", - сказал Митрохин, отметив, что ранее на подобных встречах его не задерживали.

По словам депутата, полиция составляет на него протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По ней предусмотрен штраф или обязательные работы на срок до сорока часов.

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