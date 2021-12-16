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Поезд сбил двух человек в Ульяновской области

Один из них погиб

ТАСС, 16 декабря. Поезд наехал на двух мужчин в Ульяновской области, один из них погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло вечером в четверг на 837-м километре вблизи станции Кузоватово.

"По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на группу людей. Наезд предотвратить не удалось, травмировано двое мужчин. Один мужчина погиб, второй доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

На место ЧП выехал следователь, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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РоссияУльяновская область
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