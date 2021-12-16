Два человека погибли в столкновении фуры и легковушки на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро доставлены в больницу после аварии с участием грузового автомобиля и легковой машины на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье. Движение по трассе затруднено, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины автоаварии с участием грузовой фуры и легкового автомобиля, в результате которого два участника погибли и пять человек доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 293 км трассы "Кавказ" на территории Андроповского округа. После аварии фура заняла большую часть дороги, в результате на месте организовано реверсивное движение по одной полосе.

ГИБДД просит водителей в ближайшее время отложить поездку по федеральной трассе "Кавказ". В случае необходимости объехать участок можно по региональной автодороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. В краевой прокуратуре по факту происшествия организована проверка.