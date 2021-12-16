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На станции Площадь Гагарина МЦК отключилось электричество

Отключение произошло из-за перебоев с напряжением

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отключение электричества произошло на станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца (МЦК) из-за перебоев с напряжением, данная ситуация не повлияла на движение поездов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Из-за перебоев с напряжением в настоящее время нет электричества на станции Площадь Гагарина МЦК. Для скорейшего восстановления штатной работы станции на место уже прибыла бригада энергетиков", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на движение поездов МЦК ситуация не повлияла, оно осуществляется в обычном режиме.

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