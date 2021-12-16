Депутату Мосгордумы грозит арест на 10 суток за организацию несанкционированного митинга

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутату Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергею Митрохину, задержанному в понедельник в центре Москвы в ходе его встречи с избирателями, грозит административный арест за проведение несанкционированного митинга. Об этом ТАСС рассказала его помощница Мария Чуприна.

"Митрохину изменили статью с ч. 5 ст. 20.2, которая не предполагает ареста, на ч. 2. ст. 20.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), она предлагает арест на срок до 10 суток", - сказала Чуприна. По ее словам, в настоящее время Митрохин отпущен из полиции. "Заседание по вопросу о его привлечении к ответственности состоится завтра в 10:00 в Хамовническом суде Москвы", - сказала она.

Ранее сам Митрохин рассказал, что его задержали полицейские в столичном районе Хамовники, где он проводил встречу с избирателями. Ему сообщили, что он нарушал общественный порядок.