Застрелившему человека экс-депутату на Камчатке предъявили еще одно обвинение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили бывшему депутату Законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину, который в августе застрелил мужчину, кроме обвинения в убийстве, еще и обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.

"Злоумышленнику в дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства. Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый вечером 2 августа 2021 года, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на территории населенного пункта, который не относится к местам осуществления охоты, двигаясь на снегоболотоходе застрелил особь бурого медведя.

После охоты на медведя, по версии следствия, экс-депутат переместился в район свалки поселка Озерновский, где через люк транспортного средства из карабина с тепловизионным прицелом произвел не менее трех выстрелов. Одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя. Мужчина погиб. Обвиняемый продолжает по решению суда содержаться под домашним арестом.