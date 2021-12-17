В Башкирии пожарные эвакуировали более 200 жильцов из горящего дома

ТАСС, 17 декабря. Пожарные подразделения в городе Мелеузе в Башкирии эвакуировали из пятиэтажного жилого дома 239 человек из-за угрозы распространения огня при возгорании повышенного ранга в одной из квартир. В результате ЧП погиб один человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение однокомнатной квартиры на первом этаже. В подъезде сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к спасению людей из здания. Так, из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 239 человек, в том числе 34 ребенка. К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пожар, возникший поздно вечером в четверг, локализован на площади 20 кв. метров. Полностью ликвидирован в 00:20 17 декабря (22:20 мск 16 декабря).