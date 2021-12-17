В Иркутской области произошел пожар в гаражном кооперативе

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади 600 кв. м тушат в гаражном кооперативе в городе Усть-Илимске Иркутской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 07:56 (02:56 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на ликвидацию пожара. На улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание гаражей в гаражном кооперативе "Автосвет". В 09:30 (04:30 мск) пожар локализован на 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется. В тушении от МЧС задействованы 22 человека и семь единиц техники.