Суд во Владивостоке приговорил к условному сроку посредника в передаче взятки

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Владивостока к условному лишению свободы сроком на четыре года со штрафом в шесть млн рублей за посредничество в получении взятки в три млн рублей при покупке и аренде земли в краевом центре без торгов, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморья.

"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Владивостока, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). <...> Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере шесть млн рублей. В связи с мягкостью и несправедливостью назначенного наказания прокурором в Приморский краевой суд будет принесено апелляционное представление, в котором будет поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде реального лишения свободы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году фигурант был посредником в передаче взятки в размере три млн рублей от физических и юридических лиц должностным лицам городского управления муниципальной собственности. Взятка передавалась за заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков во Владивостоке без торгов с целью дальнейшего их оформления в собственность взяткодателей.

Ранее приговором Ленинского районного суда Владивостока был осужден бывший замначальника городского управления муниципальной собственности, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 статьи 290 "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". В 2020 году фигурант совместно с еще одним должностным лицом получил через посредника взятки в общей сумме восемь млн рублей. Ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок пять лет.

Изъятые у виновного денежные средства в размере четырех млн рублей конфискованы и обращены в доход государства. Расследование уголовного дела в отношении второго должностного лица продолжается.